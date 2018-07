Seleção de vôlei volta a vencer Eslovênia por 3 sets a 1 em amistoso

Depois de abrir a temporada com um triunfo sobre a Eslovênia, no último sábado à noite, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer a adversária por 3 sets a 1, novamente de virada, com parciais de 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17, na noite desta segunda-feira, em Montes Claros (MG), neste seu início de preparação que visa principalmente os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

O confronto do último sábado também foi realizado na cidade mineira e abriu a temporada da equipe comandada por Bernardinho, que anteriormente havia derrotado os eslovenos com parciais de 21/25, 25/18, 25/22 e 25/11. O rival é o atual vice-campeão europeu, ainda que não vá à Olimpíada.

A partida marcou o retorno de Sidão à seleção brasileira. O central sofreu com uma lesão no ombro durante toda a temporada e chegou a ser considerado carta fora do baralho para a Olimpíada. Nesta terça, atuou como titular e, faltando dois meses e meio para a estreia, mostrou que tem condições de estar no Rio.

Testando opções, Bernardinho mudou quase todo o time titular. Rapha, Evandro, Sidão, Maurício Borges e Douglas ganharam oportunidade de começar jogando junto com Maurício Souza e o líbero Serginho. Lucas Lóh, Aracaju, Murilo e Wallace Martins nem foram relacionados.