Seleção faz treino aberto com Neymar, Gabriel Jesus e Luan no ataque titular

O treino da manhã deste sábado da seleção olímpica na Granja Comary novamente teve a presença da torcida. Foi a segunda vez desde que a equipe que se prepara para os Jogos do Rio que os torcedores tiveram acesso ao treinamento. E a maioria dos jogadores, entre eles Neymar, Gabriel Jesus e Gabriel, foram até eles para tirar fotos e dar autógrafos.

Desta vez, por ser fim de semana e também pelo fato de o tempo estar firme - apesar do frio, chegou a fazer sol em Teresópolis por volta das 12h30 - cerca de 400 pessoas estiveram na Granja Comary, muitos deles turistas. Na primeira vez que o treino foi aberto, na última quinta-feira, no máximo 70 pessoas compareceram.

Em campo, desta vez, Micale utilizou as fitas brancas para desenhar um losango no gramado. Com isso, o campo ficou com formato semelhante ao da Bandeira Nacional - a maioria dos jogadores povoou o espaço do losango.

O objetivo foi treinar maior compactação, principalmente sem a posse de bola, para diminuir espaços e facilitar a retomada. Os atacantes e laterais recebiam as bolas pelos lados, fora do losango, aproveitando espaços vazios e chegando na "cara" do goleiro para finalizar.

Nessa fase inicial, Micale testou o time com: Fernando Prass; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos; Thiago Maia; Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Gabriel Jesus e Neymar; Luan. Com isso, Gabriel pela primeira vez treinou no time reserva.

A segunda parte do treino, Micale trocou Felipe Anderson por Gabriel e deixou a equipe ainda mais ofensiva, com quatro atacantes. O treinador já havia utilizado os quatro juntos em treinamentos anteriores.

Foi dada ênfase ainda maior à pressão na saída de bola do time reserva. E quando a equipe tinha a posse de bola, posicionava-se de maneira bastante agressiva, encurtando espaços para sufocar o time rival - a zaga muitos vezes se colocava acima da linha de meio de campo.

Na parte final, o treinador também testou o lateral-direito William, o zagueiro Luan e o volante Rodrigo Dourado no time titular. Os jogadores ainda trabalharam cobrança de pênaltis, com Neymar, Gabriel, Gabriel Jesus e Fermando Prass entre os batedores.