Seleção fecha preparação para amistoso com treino leve e bom público em Goiânia

A seleção olímpica do Brasil encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para o amistoso de sábado com o Japão, com um treino aberto ao público, que se divertiu e vibrou com cada jogada de Neymar. A atividade, no estádio Serra Dourada, foi leve e finalizada com um rachão com a presença até de integrantes da comissão técnica.

Para assistir o treino, foi preciso doar um quilo de alimento não perecível. A Polícia Militar não fez estimativa de público presente no Serra Dourada. A CBF informou que quase dez toneladas de alimentos foram arrecadadas, o que significaria um público próximo a 10 mil pessoas.

Bastante ovacionado pelo público, como sempre acontece, Neymar, ao fim do treinamento, foi até algumas crianças que estavam no gramado junto com o meia Renato Augusto. O craque foi bastante solícito com a garotada, até ser retirado pelos seguranças e encaminhado ao vestiário. Neymar também fez fotos com os garotos da base do Goiás que treinaram com a seleção.

Antes de se dirigirem para o vestiário, os jogadores acenaram para a torcida, agradecendo o apoio recebido.

O treino teve a presença do goleiro Fernando Prass. Ele não treinava desde segunda-feira por causa da contusão no cotovelo direito. Participou do aquecimento junto com os goleiros Uilson e Fuzato, mas não entrou no treino de finalizações. Fez treino físico e, claro, ficou fora do rachão.

Prass não deve jogar neste sábado, apesar de Micale dizer que vai esperar até perto do início do jogo para definir. Mas ele disse também não querer que o goleiro corra o menor risco de ter a contusão agravada.

Assim, Uilson deverá ser o goleiro. O restante do time terá Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos; Thiago Maia, Rafinha Alcântara e Felipe Anderson; Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Neymar.

PARTICIPE