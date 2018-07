Seleção feminina de futebol vai usar vila olímpica como concentração

Pelo que explicou a CBF nesta quarta-feira, um dia depois da convocação das 18 atletas que vão tentar uma inédita medalha da ouro, o time chegará ao Rio de Janeiro já no dia 24 de julho, domingo, quando a vila olímpica será aberta para os atletas.

As jogadoras já estão treinando em Itu (SP), onde ficam até a próxima quarta-feira. No dia 23, sábado, elas jogam contra a Austrália, no Presidente Vargas, em Fortaleza. A chegada na vila acontece no dia seguinte.

O Brasil faz seus dois primeiros jogos da Olimpíada no Rio, no Engenhão. Joga lá em 3 de agosto, contra a China, às 16h. Depois, pega a Suécia, dia 6, sábado, às 22h. A equipe fecha a fase de grupos contra África do Sul, no dia 9, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).