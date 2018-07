Seleção feminina de futebol vira sobre Austrália e fecha preparação

A seleção brasileira de futebol feminino venceu a Austrália, de virada, por 3 a 1, neste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no último amistoso antes da estreia nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. Debinha, Raquel e Darlene marcaram para a equipe do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, e deixaram em segundo plano o frangaço da goleira Bárbara, que mandou para as redes uma bola que chegou fraca em suas mãos.

A equipe brasileira está no Grupo E nos Jogos Olímpicos e estreia no dia 3 de agosto, às 16 horas, contra a China, no estádio do Engenhão, no Rio. Completam a chave África do Sul e Suécia, que se enfrentam no mesmo dia e local, às 13 horas.

O JOGO

A equipe australiana começou melhor a partida e teve mais volume de jogo no primeiro tempo. O gol das visitantes saiu aos 31 minutos. Larissa Crummer recebeu lançamento e chutou fraco em cima da goleira brasileira, que se complicou toda.

O Brasil só foi começar a reagir depois que a meia Gorry foi expulsa aos 5 minutos do segundo tempo. Dez minutos mais tarde, Debinha tabelou com Cristiane, recebeu na área e deixou tudo igual no marcador. O gol animou os torcedores e a seleção brasileira manteve o domínio.

Aos 26 minutos, Raquel recebeu lançamento de Érika, dominou e bateu por cobertura para marcar um belo gol. Aos 46, Marta lançou para Darlene, que cortou a zagueira, driblou a goleira e garantiu a vitória brasileira.