Seleção feminina de handebol bate Holanda em amistoso preparatório

A seleção brasileira feminina de handebol iniciou nesta quinta-feira a série derradeira de três amistosos visando os Jogos Olímpicos do Rio, que começarão na semana que vem. No Centro de Capacitação do Exército (CCFEx), na capital fluminense, as garotas comandadas pelo técnico dinamarquês Morten Soubak derrotaram a Holanda por 29 a 27 (17 a 14 no primeiro tempo).

Mesmo com a vantagem no final da partida, para a equipe nacional o mais importante não foi o resultado e sim poder colocar em prática as ações táticas que pretende usar durante os Jogos Olímpicos. Para a capitã e pivô Fabiana Diniz, a Dara, o Brasil entrou bem no duelo, mas ainda tem pontos a trabalhar e, felizmente, tem algum tempo para isso.

"O jogo foi bom. As sensações são de que estamos no caminho certo. Claro que poderia ser melhor e precisamos parar de cometer erros bobos, mas foi bom para analisar muita coisa. Mesmo com a vitória, temos a consciência de que existem coisas a serem feitas para enfrentar nossos adversários", analisou a atleta.

Este foi o primeiro de dois amistosos contra a Holanda. Neste domingo, às 12 horas, brasileiras e holandesas se enfrentarão em Cabo Frio, com presença de público. Para encerrar de vez a preparação para a Olimpíada, o Brasil terá pela frente a Argentina na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, no Centro de Capacitação do Exército (CCFEx), no Rio.

Nos Jogos Olímpicos, o Brasil está no Grupo A ao lado de Noruega, Romênia, Montenegro, Espanha e Angola. A seleção brasileira faz o jogo de abertura contra as norueguesas, atuais campeãs olímpicas. O confronto está marcado para o dia 6 de agosto, às 9h30, na Arena do Futuro, localizada no Parque Olímpico da Barra.