Seleção feminina de handebol enfrentará a Holanda nas quartas de final

Depois de garantir a primeira colocação do Grupo A no handebol feminino com quatro vitórias e uma derrota, a seleção brasileira conheceu neste domingo o seu adversário nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta terça-feira, às 10 horas, o Brasil terá pela frente a Holanda, que garantiu a última vaga no Grupo B mesmo com derrota por 38 a 34 diante da Rússia. A seleção brasileira fechou a primeira fase também neste domingo com uma vitória por 29 a 23 sobre Montenegro, na Arena do Futuro.

A seleção russa terminou com a melhor campanha na primeira fase, com cinco vitórias e a liderança do Grupo B com 10 pontos. Também nesta terça-feira, às 20h30, enfrentará seleção de Angola, que terminou em quarto lugar na chave A.

Na fase mata-mata, o time brasileiro caiu do lado, teoricamente, mais tranquilo. Se passar pelas quartas, enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e França. Do outro lado, além da Rússia, ficou também a Noruega, atual campeã olímpica e europeia e vice-campeã mundial.

Também vale relembrar que na estreia da Olimpíada o Brasil derrotou a Noruega por 31 a 28, resultado que no final das contas definiu a seleção anfitriã na liderança com as europeias em segundo lugar. Ambas terminaram a primeira fase com oito pontos, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

