Seleção feminina de handebol perde da Espanha em amistoso

A seleção brasileira feminina de handebol estreou com derrota na temporada 2016, em que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na noite desta quinta-feira, na cidade norueguesa de Langhus, as brasileiras foram superadas pela Espanha pelo equilibrado placar de 23 a 22. A partida é válida pelo torneio amistoso Quatro Nações.

Mesmo diante de uma rival de peso, o time do Brasil chegou a liderar o placar por cinco gols de diferença. Porém, só sustentou a vantagem até os instantes finais do primeiro tempo. Depois do intervalo, as brasileiras viraram o marcador. Mas levaram um gol no último minuto, sofrendo a derrota.

"Não acertamos muito o ataque, ficamos perdidas em alguns momentos, e em jogos desse nível precisamos ser muito efetivas nesse fundamento. A defesa funcionou relativamente bem, mas ainda temos muito o que melhorar. Foi um jogo bom, decidido nos detalhes, nos minutos finais. Não é bom perder, ninguém gosta, mas agora é focar no que temos que melhorar", avaliou a capitã Dara.

Apesar do revés, a capitã fez avaliação positiva deste início de preparação para o Rio-2016. "Jogos deste nível sempre trazem melhora. A Espanha é um adversário de altíssimo nível. Jogos contra elas são sempre muito pegados, mas, com certeza, demos um passo à frente. Estamos caminhando sempre para a frente, sempre melhorando. Vamos manter os acertos e consertar os erros porque podemos voltar a enfrentá-las nos Jogos Olímpicos."

A segunda partida da seleção brasileira neste torneio amistoso será às 14 horas (de Brasília) do sábado. O duelo será contra a equipe anfitriã. A seleção norueguesa é a atual campeã olímpica e mundial.