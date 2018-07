Seleção feminina de handebol treina para torneio em Brasília

Atual campeã do mundo, a seleção brasileira feminina de handebol já está treinando desde a última terça-feira, em Brasília, visando a disputa do Torneio Quatro Nações, que será realizado entre sexta e domingo, na capital federal. A competição amistosa serve de preparação para o Mundial da Dinamarca, que ocorrerá entre 5 e 20 de dezembro, período em que espera traçar campanha rumo ao bicampeonato da competição.

Esse torneio amistoso, que terá como palco o Ginásio Nilson Nelson, contará com a participação também das seleções da Argentina, da Eslovênia e da Sérvia. A estreia será diante das eslovenas, às 19h15 de sexta, e depois as brasileiras encaram as argentinas no sábado, às 13h50, e fecham a competição contra as sérvias, ao meio-dia de domingo.

Ao falar sobre o Torneio Quatro Nações, o técnico da seleção, Morten Soubak, exibiu confiança em um bom desempenho e também na conquista do bicampeonato mundial no próximo mês. "Todas as meninas chegaram em boas condições e treinaram melhor do que o esperado. Estou contente com o desempenho delas nessas primeiras atividades. Vamos dar continuidade ao trabalho para chegarmos ainda melhores no Mundial", afirmou, em declarações reproduzidas pelo site da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB).

O treinador dinamarquês, porém, enfatizou que o resultado final "será o menos importante" nestes jogos de preparação. "Serão três amistosos difíceis. Todos os adversários têm qualidade. Vamos usar o torneio para treinar o que estamos testando, o que será bom para ver onde podemos melhorar", completou.