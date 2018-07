Seleção feminina de handebol bate Dinamarca em amistoso

A seleção brasileira feminina de handebol devolveu a derrota sofrida no domingo para a Dinamarca e ganhou da equipe europeia em amistoso disputado na segunda-feira, novamente na casa das rivais, em Odense. A partida terminou com seis gols de vantagem para o Brasil: 23 a 17. O primeiro jogo foi 26 a 24 para as dinamarquesas.

De acordo com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), a seleção teve boa atuação defensiva, especialmente com as goleiras. No primeiro tempo, o Brasil abriu seis gols de frente (vantagem que manteve na segunda etapa), com grande desempenho da goleira Mayssa.

Esta é a segunda vez que o técnico Morten Soubak consegue reunir, na Europa, toda a base da seleção brasileira visando os Jogos Olímpicos do Rio. Na quarta, o elenco, que está treinando desde a última quinta-feira, viaja à Áustria para continuar os treinamentos, partindo depois da a vizinha Eslováquia, onde fará amistosos contra as donas da casa na terça e na quarta-feira da semana que vem.

O Brasil está no Grupo A da Olimpíada no handebol feminino e vai enfrentar Espanha, Romênia, Montenegro, Espanha e Angola na primeira fase. A Dinamarca, sexta colocada no Mundial, não se classificou - perdeu de Romênia e Montenegro no Pré-Olímpico. A Eslovênia sequer disputou o Mundial ou o Europeu.