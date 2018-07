Seleção feminina de polo sofre nova derrota e disputará 7º lugar na Olimpíada

A derrota, aliás, faz com que o Brasil lute apenas pelo sétimo lugar da Olimpíada, em confronto que ocorrerá na próxima quinta-feira, diante do derrotado do duelo entre Espanha e China. Já o vencedor terá a chance de buscar a quinta posição contra a seleção australiana.

Nesta quarta, o Brasil chegou a abrir o placar com Izabella Chiapini, mas depois levou a virada, fechando o primeiro período perdendo por 2 a 1 e o segundo por 5 a 2. Depois, as australianas deslancharam de vez, tanto que iniciaram o último quarto liderando o placar por 9 a 3.

Izabella Chiapini marcou dois do quatro gols do Brasil - os outros foram de Amanda Oliveira e Mariana Duarte. Já a artilheira do confronto foi a australiana Zoe Arancini, com três gols.

A derrota desta quarta foi a segunda do Brasil para a Austrália na Olimpíada - na fase de grupos, o revés foi por 10 a 3. A equipe também perdeu para Itália (9 a 3) e Rússia (14 a 7), na primeira fase, além dos Estados Unidos (13 a 3), nas quartas de final.