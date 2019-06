Seleção feminina de rúgbi garante vaga na Olimpíada de Tóquio-2020

A seleção brasileira feminina de rúgbi carimbou seu passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Neste domingo, as Yaras mantiveram a campanha invicta e na decisão superaram a Colômbia por 28 a 15, sem grandes sustos, confirmando o favoritismo.

"Vai ser incrível estar lá entre as melhores seleções do mundo e vamos trabalhar ainda mais duro para conseguirmos chegar melhor do que fomos aqui", comentou a jogadora Bianca Silva.

Com a vaga olímpica garantida no rúgbi, o Time Brasil soma mais 12 atletas em sua delegação, que já conta com 18 jogadoras da seleção feminina de futebol e seis velejadores de quatro classes diferentes (Nacra 17, Laser, Finn e 49er FX). Assim, até o momento são 36 atletas brasileiros confirmados na Olimpíada que será disputada no Japão entre 24 de julho e 9 de agosto.

Em sua campanha no Pré-Olímpico de Lima, no Peru, que serviu como evento-teste do Complexo Andrés Avelino Cáceres, construído para os Jogos Pan-Americanos, o Brasil atropelou todos os seus adversários. No primeiro dia, bateu Venezuela (55 a 0), Guatemala (55 a 0) e Paraguai (50 a 5). Neste domingo, ganhou do Peru (40 a 12), despachou a Argentina na semifinal (36 a 14) e conquistou sua vaga diante da Colômbia.

"A gente colocou nosso trabalho em campo e mostramos nosso potencial para fazer acontecer aqui", comentou Bianca. Sua companheira Thalia Costa, melhor jogadora do Brasil na final, também ressaltou o esforço das atletas. "Nós trabalhamos duro para conseguir isso. Viemos aqui para fazer o resultado valer a pena", disse.

Com a vaga olímpica e o título sul-americano conquistado recentemente, a seleção feminina de rúgbi vai tentar cumprir outras metas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Rugby: conquistar a medalha de bronze no Pan de Lima. Na competição, Canadá é favorito ao ouro e os Estados Unidos estão um degrau acima.