Seleção feminina do Brasil massacra a Argentina no basquete

A seleção brasileira de basquete feminino em cadeira de rodas venceu a Argentina por um placar impressionante, 85 a 19. O jogo de estreia do Brasil foi válido pela fase de grupos dos Jogos Paralimpícos do Rio. Ainda no inicio da partida, as brasileiras já dominavam as rivais na quadra, finalizando o primeiro quarto com 22 pontos contra 4 da equipe argentina.

A vantagem se manteve até o fim da disputa, com as parciais de 18/4 no segundo quarto, 23/5 no terceiro e 22/6 no último. Houve alguns acidentes com as cadeiras, choques, mas nada grave.

O próximo jogo do Brasil acontecerá nesta sexta-feira, contra a Alemanha. A fase de grupos do torneio de basquete é encerrada após outras duas partidas, no domingo, contra a Grã-Bretanha, e na segunda, diante do Canadá.