Seleção feminina dos EUA atropela a China e passa em primeiro no basquete

O resultado levou os Estados Unidos a 10 pontos, na liderança folgada da chave. Nas quartas, o país enfrentará o quarto colocado do Grupo A, que é o Japão no momento. Já a China estacionou nos seis pontos e praticamente disse adeus às chances de classificação.

Sete vezes campeã olímpica, sendo ouro nas últimas cinco edições dos Jogos, a seleção norte-americana tem mais uma vez todo o favoritismo do seu lado, e mostrou neste domingo o porquê. Logo no primeiro quarto, abriu incríveis 32 a 9 no placar. A diferença cresceu para 60 a 29 no segundo. O desempenho fez com que os últimos dois períodos servissem quase como um treino.

Brittney Griner e Tina Charles terminaram como cestinhas, com 18 pontos cada. Sylvia Fowles contribuiu com 13 e Seimone Augustus marcou mais 10. Sun Mengran foi o destaque da China, com 16 pontos. Lu Wen marcou 13.