Seleção feminina quer explorar defesa lenta da Holanda para encaminhar vaga nos Jogos de Tóquio

A seleção brasileira feminina de futebol tem deste sábado, às 8h (horário de Brasília), no Estádio de Miyagi, seu primeiro grande desafio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de passar fácil pela China, o Brasil mede forças com a Holanda, atual vice-campeã mundial. Com o objetivo de conquistar o primeiro lugar da chave por um cruzamento menos complicado na próxima fase, o time da técnica Pia Sundhage quer explorar o lento setor defensivo da seleção holandesa. A vitória praticamente classifica o time brasileiro.

Apesar do ponto fraco, o jogo é um teste de fogo para Marta, Formiga e Cia. A seleção europeia compensa com seu ataque. Vivianne Miedema anotou quatro gols na estreia - 10 a 3 diante da Zâmbia. A camisa 9 não costuma perder chances. São impressionantes 77 gols em 97 partidas pela seleção. Barbra Banda fez outros três no primeiro jogo e também requer marcação especial.

A ordem no Brasil é ter atenção atrás e apostar na velocidade e movimentação constante para envolver a marcação holandesa e ir além do 0 a 0 entre ambas no último compromisso, há um ano. "A gente conhece um pouco mais o estilo europeu de se jogar, de mais velocidade, que explora as beiradas. Espero que possa ser um bom desafio pra gente", disse a lateral-esquerdo Tamires. E foi além, deixando escapar o ponto que será explorado pelo Brasil.

"No último jogo contra elas, vimos que elas não têm uma linha defensiva tão rápida quanto a ofensiva. Então temos de estar ligadas e tentar usar desse ponto forte que temos, que é a velocidade", enfatizou Tamires. "Espero que possamos saber os pontos certos e como explorá-los da melhor forma para chegar ao gol. Será um bom teste para nós." A volante Formiga também falou sobre a defesa lenta holandesa, o que acaba deixando escalar a estratégia de Pia.

Últimos preparativos concluídos! Amanhã tem o segundo desafio da @selecaofeminina nos #JogosOlímpicos. Vamos, Brasil! x | 24/07 - 08h00 Globo, Sportv e Bandsports pic.twitter.com/vo0UZptVfA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 23, 2021

A técnica desconversa, prefere a cautela e ressaltar as qualidades da oponente. Bem por isso, vai mexer na escalação, sem adiantar em quais posições. Mas garante que manterá um time forte. Apesar de pensar exclusivamente na vitória, não deixa de falar da força das oponentes.

"É o adversário mais difícil do nosso grupo. Tem boas jogadores ofensivas. Em 2017, quando dirigi a Suécia contra a Holanda, elas nos tiraram nas quartas de final. Têm treinadora experiente (Sarina Wiegman) e é muito bem sucedida. Eu tenho muito respeito por ela e pelo time", advertiu. "Mas estamos bem preparadas."

FICHA TÉCNICA

HOLANDA X BRASIL

HOLANDA - Van Veenendaal; Van Dongen, Nouwen, Van der Gragt e Bloodworth; Groenen, Van de Donk e Roord; Martens, Miedema e Van de Sanden. Técnica: Sarina Wiegman.

BRASIL - Barbara; Bruna Benites, Erika, Rafaelle e Tamires; Formiga (Júlia Bianchi), Andressinha, Duda (Andressa Alves) e Marta; Debinha (Ludmilla) e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

HORÁRIO - 8H.

LOCAL - Estádio de Miyagi