Seleção masculina de handebol bate Portugal em amistoso de preparação para Tóquio

A seleção brasileira masculina de handebol continua firme na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta sexta-feira, a equipe venceu o amistoso contra Portugal, que também está classificada para a Olimpíada, por 34 a 28. O confronto realizado na cidade portuguesa de Nazaré foi marcado pela boa apresentação do time do técnico Marcus Tatá, que colocou todos os jogadores em quadra.

A intenção do treinador brasileiro foi oferecer a oportunidade para todos os atletas jogarem e mostrarem que podem estar na lista final de convocados da seleção para a competição no Japão, que será divulgada no próximo dia 8.

O Brasil começou o primeiro tempo tentando se encontrar em quadra. Portugal aproveitou a oportunidade e abriu logo três gols de diferença. Porém a pressão dos donos da casa foi logo contida pelos brasileiros, que rapidamente viraram a partida com destaque para Rudolph, que marcou três gols e fez 5 a 4. A partir deste momento o que se viu foi um Brasil consciente em quadra, marcando muito forte e aproveitando cada espaço no ataque para ampliar o placar, que terminou 18 a 13 no intervalo.

Na segunda etapa, Tatá voltou para a quadra com uma equipe praticamente nova em relação ao primeiro tempo. Como a intenção era avaliar o elenco, o comandante deu a oportunidade a todos de mostrarem porque devem estar na Olimpíada. Com as alterações, o time demorou um pouco para se encaixar e Portugal diminuiu a diferença de 5 para 2 gols, com 18 a 20. Porém, o Brasil voltou a brilhar e aumentou rapidamente, chegando a abrir seis gols de diferença. No final, vitória 34 a 28.

O artilheiro do Brasil no jogo foi Léo Dutra, que usou muito bem a sua força e qualidade no arremesso para marcar seis gols. Logo após veio Torriani, Chiuffa, Rudolph e Rogério, com três gols cada um.

O confronto realizado em Nazaré foi o último teste do elenco antes de embarcar para a Alemanha, no próximo dia 8, para disputar o Torneio de Nuremberg, onde enfrentarão os donos da casa, no dia 9, e o Egito, no dia 10.