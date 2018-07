Seleção masculina de handebol perde da Alemanha em torneio amistoso

Mesmo jogando na casa do rival, na cidade de Flensburg, o Brasil teve boa atuação no primeiro tempo e chegou a liderar o placar por 5 a 4. Mas daí em diante os alemães assumiram o controle da partida e terminaram o primeiro tempo vencendo por 15 a 12. A vantagem aumentou no segundo tempo, graças principalmente às boas defesas do goleiro Carsten Lichtlein.

"Primeiramente, a Alemanha tem uma grande equipe, que é muito difícil de bater em casa. Mas não fizemos um bom jogo. Há seis meses vencemos a Polônia, que foi a terceira colocada no Mundial do Catar, na casa deles. Hoje nossa defesa não se encontrou durante o jogo. No segundo tempo os alemães também dificultaram muito nossas ações ofensivas com bloqueios a boa atuação do goleiro", analisou o técnico da seleção brasileira, o espanhol Jordi Ribera.

Para o ponta esquerda Felipe Borges, o erro do Brasil foi perder ritmo ao longo da partida. "Começamos bem a partida, recuperando bolas e até ficamos na frente do placar, mas eles souberam aproveitar melhor as oportunidades. No segundo tempo, a nossa defesa baixou muito o ritmo, o que não pode acontecer. Precisamos jogar com intensidade os 60 minutos."

Depois da derrota na estreia, o time brasileiro enfrenta a Eslovênia, semifinalista no Mundial de 2013, neste sábado, em Hamburgo. "Espero que o time se porte melhor contra a Eslovênia. Precisamos atacar com mais eficiência, melhorar o jogo coletivo, além de aproveitar melhor os contra-ataques e sete metros", afirmou Jordi Ribera.