Seleção masculina de handebol quer usar torneio na Alemanha como teste de força Os Jogos Olímpicos do Rio vão reunir, no handebol, apenas 12 times, os mais fortes do mundo. Classificada como país-sede, a seleção brasileira masculina sonha em surpreender, mas sabe que terá rivais de peso. Por isso, o time do técnico Jordi Ribera encara a Supercopa da Alemanha, quadrangular amistoso que começa nesta sexta-feira, como um teste de força.