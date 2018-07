Seleção masculina de handebol treina na Dinamarca na reta final para o Rio-2016

O técnico espanhol Jordi Ribera destacou a força do adversário e explicou como será o treinamento. "Faremos dois jogos, um oficial e um jogo-treino. Vamos enfrentar um rival de muita qualidade e esse é o momento ideal para aperfeiçoar o que estamos trabalhando", informou.

As partidas acontecerão nos próximos dias 16 e 20. A equipe retorna ao Brasil no dia 22 e volta a se reunir no dia 27 já em aquecimento para o Rio-2016. Além dos 14 jogadores convocados para a Olimpíada, o treinador levará mais dois outros atletas como reserva caso haja alguma contusão: o pivô Vinícius Teixeira e o armador esquerdo Thiago Ponciano.