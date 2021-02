Seleção masculina de polo aquático perde para o Canadá na estreia no Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de polo aquático estreou com derrota no Pré-Olímpico disputado na Holanda. Neste domingo, em partida disputada em Roterdã e válida pela primeira rodada do Grupo A, perdeu por 11 a 7 para o Canadá.

Rafael marcou dois gols para o Brasil, sendo que os outros foram anotados por Guilherme, Roberto, Grummy, Bernardo e Rudá. A seleção teve um início ruim, chegando a estar perdendo por 3 a 0 no primeiro período. Marcou três vezes para empatar o placar em 3 a 3, mas foi ao intervalo sendo batido por 5 a 4.

A equipe nacional nunca conseguiu passar à frente no placar. Terminou o terceiro período em desvantagem de 8 a 6 e acabou sendo batido por 11 a 7 em sua estreia na Holanda, onde teve dificuldade de chegar para a disputa do qualificatório aos Jogos de Tóquio em função de restrições de viagens impostas para minimizar a propagação do coronavírus.

O Pré-Olímpico é disputado por 11 seleções - seriam 12, mas a Turquia foi excluída da disputa. Isso deixou o grupo do Brasil com cinco seleções, sendo que as quatro primeiras se classificam às quartas de final. E os três primeiros do torneio vão se garantir nos Jogos de Tóquio.

O Brasil voltará a jogar na segunda-feira, às 12 horas (de Brasília), diante da Grécia. Os duelos seguintes vão ser contra Montenegro, terça, às 9h, e diante da Geórgia, quarta-feira, às 13h30.