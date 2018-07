Polo aquático masculino perde para os EUA na Liga Mundial

Brasil e Estados Unidos fizeram um duelo equilibrado até o último período. A seleção brasileira abriu 4 a 2 durante o primeiro, mas viu os norte-americanos irem ao intervalo vencendo por 6 a 5. Ao fim do terceiro período, os Estados Unidos mantiveram a vantagem de um gol, em 10 a 9, para depois deslancharem, vencendo o duelo por 16 a 11.

Os gols do Brasil na partida desta sexta-feira foram marcados por Ádria, Guilherme, Bernardo Gomes, Felipe Silva (2), Perrone (2), Grummy (2) e Josip (2). Alex Bowen, Luca Cupido e John Mann marcaram três gols cada pela seleção norte-americana.

Para o treinador da seleção brasileira, o croata Ratko Rudic, a derrota serve como lição na preparação para a Olimpíada. "É algum tipo de aviso antes de iniciar a nossa preparação final para os Jogos Olímpicos. Perdemos alguns tiros fáceis e esquecemos de se concentrar na defesa, o que nos afastou do nosso plano de jogo organizado", disse Ratko Rudic.

A partida desta sexta-feira foi a reedição de dois duelos marcantes no ano passado, com o Brasil vencendo na disputa do terceiro lugar da Liga Mundial, mas caindo na final do Jogos Pan-Americanos de Toronto.

"Os EUA foram muito mais agressivo e fisicamente mais forte, por isso, quando chegamos ao final do terceiro quarto, não estávamos em condições tão boas. Nós somos a única equipe que não tinha qualquer preparação para este torneio. Eu só peguei os jogadores de seus clubes e os trouxe para aqui. Temos que aprender a jogar o jogo inteiro", acrescentou.

A seleção brasileira encerra a sua participação na etapa preliminar da fase intercontinental da Liga Mundial diante do Japão, às 7 horas (de Brasília). "O Japão joga num estilo de pressionar a defesa o tempo inteiro, por isso precisamos preparar algo diferente contra eles", disse Rudic.

O duelo tem tudo para ser uma prévia da disputa do terceiro lugar da competição, pois, além da derrota para os Estados Unidos, o Brasil também caiu para a Austrália em Yokohama.

Também nesta sexta-feira, o Japão goleou o Casaquistão por 19 a 7 e a Austrália superou a China por 21 a 4. Assim, os Estados Unidos estão com quatro vitórias e 100% de aproveitamento, a Austrália tem três triunfos, Brasil e Japão somam dois cada, o Casaquistão ganhou uma vez e a China perdeu os quatro jogos que disputou.

Os quatro primeiros colocadas da fase intercontinental se classificam para a Super Final da Liga Mundial, que será disputada na China, que tem vaga garantida por ser a anfitriã da fase decisiva, em Huizhou. Assim, na prática, estão sendo distribuídas cinco vagas em Yokohama.