Seleção olímpica faz treino leve após goleada sobre Honduras

A seleção brasileira olímpica fez na tarde desta quinta-feira a primeira atividade de preparação para a decisão da medalha de ouro do torneio masculino de futebol, no sábado, contra a Alemanha. Realizou um treinamento leve no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apenas os reservas foram a campo, num treino de curta duração para os padrões do técnico Rogério Micale. Os jogadores que atuaram na goleada de 6 a 0 sobre Honduras, na quarta-feira, fizeram trabalho na academia. Os goleiros Weverton e Uilson fizeram um trabalho específico em campo.

Pela manhã, o zagueiro Luan Garcia foi levado a uma clínica para fazer exames no joelho direito. Ele sentiu dores após o jogo com Honduras. Não foi constatada gravidade.

Nesta sexta-feira a seleção volta a treinar no CT do Flamengo. E o atacante Neymar será homenageado com uma camisa do time rubro-negro. Recentemente circulou a informação de que Neymar gostaria de encerrar a carreira no Flamengo. Ele desmentiu ter dito isso, mas disse que seria um orgulho jogar pelo clube e mandou um beijo para a torcida. Por isso será presenteado com a camisa.

