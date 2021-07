Seleção olímpica terá Richarlison com a camisa 10; Daniel Alves usará a 13

A seleção brasileira de futebol masculino, que buscará a sua segunda medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos, já sabe a numeração de seus 22 jogadores para a disputa do torneio em Tóquio-2020. A Fifa divulgou nesta quarta-feira a relação dos atletas convocados para a competição e no time comandado pelo técnico André Jardine o atacante Richarlison ficou com a camisa 10, enquanto que o lateral-direito Daniel Alves usará a 13.

Leia Também Caçula da seleção, Reinier exalta oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos

Na semana passada, em um trote com colegas da seleção principal na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Richarlison brincou que tinha ligado para André Jardine e pedido a camisa 10.

Na lista publicada pela Fifa em seu site oficial, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação na terça-feira por lesão. A CBF ainda não anunciou um substituto.

Além do goleiro Santos, que utilizará a número 1, e Daniel Alves, o terceiro jogador com idade acima dos 24 anos é o zagueiro Diego Carlos, que ganhou a camisa 3. Douglas Luiz, que assim como Richarlison disputa a Copa América com a seleção principal, é o camisa 5.

Com um grupo reduzido, nove jogadores até esta quarta-feira, a seleção olímpica iniciou a preparação para os Jogos de Tóquio-2020 na quinta-feira passada, em São Paulo. Na última segunda, alguns atletas foram vacinados contra a covid-19.

Inicialmente, a CBF tinha previsto uma escala do grupo em Doha, no Catar. Porém, houve uma alteração na logística e agora a seleção seguirá nesta sexta-feira de São Paulo até a Cidade do México, onde será feita uma escala para o voo direto para o Japão.

O Brasil estreia nos Jogos de Tóquio-2020 no próximo dia 22 contra a Alemanha. No dia 25, a equipe enfrenta a Costa do Marfim e, no dia 28, fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita.

Confira a numeração dos jogadores para a Olimpíada:

1 - Santos

2 - Gabriel Menino

3 - Diego Carlos

4 - Gabriel Magalhães*

5 - Douglas Luiz

6 - Guilherme Arana

7 - Paulinho

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Richarlison

11 - Antony

12 - Brenno

13 - Daniel Alves

14 - Bruno Fuchs

15 - Nino

16 - Abner

17 - Douglas Augusto

18 - Matheus Henrique

19 - Reinier

20 - Claudinho

21 - Gabriel Martinelli

22 - Lucão

* cortado por lesão; ainda sem substituto