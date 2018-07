Seleções de rúgbi conhecem seus rivais na Olimpíada do Rio

Os times masculino e feminino do rúgbi do Brasil conheceram nesta terça-feira os seus adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos do Rio, que será em agosto. O sorteio aconteceu na sede do Comitê Rio-2016 e reuniu representantes da entidade organizadora da Olimpíada, da World Rugby (federação internacional) e da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

A seleção brasileira feminina integra o Grupo C da competição ao lado de Canadá, Grã-Bretanha e Japão. Já a equipe masculina, que tem o apelido de Tupis, figuram no Grupo A e terão como adversários iniciais Fiji, Estados Unidos e o clássico sul-americano diante da Argentina.

O sorteio definiu três grupos com quatro países cada. Os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final. As partidas serão disputadas de 6 a 11 de agosto, no estádio Olímpico de Deodoro, na zona norte do Rio.

"É um grupo bem interessante. Tem o Canadá, que é uma potência; a Grã-Bretanha, que temos feitos bons jogos contra; e o Japão, cujo nível técnico é semelhante. É uma boa chave e esperamos sair com bons resultados. Todas as equipes são bem qualificadas e lutaram para estar na competição. Os grupos são competitivos", analisou Edna Santini, destaque da seleção feminina.

No lado masculino, só pedreira de acordo com a comissão técnica. "O Brasil está com Fiji, Estados Unidos, que vem se preparando muito, e a Argentina, que é uma potência sul-americana. Não tem jogo fácil, mas o Brasil está preparado", comentou Daniel Gregg, coordenador-técnico da CBRu.

O rúgbi retorna aos Jogos Olímpicos após 92 anos. O esporte já foi praticado em quatro edições, contudo na modalidade XV, em que 15 atletas de cada lado defendem a sua nação. Em 2016, o rugby Sevens (sete atletas por equipe em campo) será o praticado no Rio-2016.

"Foi um longo caminho até estarmos de novo nos Jogos, agora com a modalidade Sevens. Será um evento fantástico no Rio. Eu estou aguardando este momento e estarei em Deodoro para ver os jogos, torcida e o clima", comentou Bernard Lapasset, chairman da World Rugby. "Um dos esportes de maior crescimento no Brasil e no mundo. Agradeço ao Sami (Arap Sobrinho, presidente da CBRu) o desenvolvimento do esporte no Brasil. Vai ser um sucesso nos Jogos", afirmou Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Nesta temporada, as seleções feminina e masculina conquistaram bons resultados. As meninas faturaram o 11.º título sul-americano da categoria e ainda participaram de etapas do Circuito Mundial. Já os Tupis foram vice-campeões nos Torneios Viña Del Mar, no Chile, e Roma Sevens, na Itália, e encararam as potências do esporte na Série Mundial.

Confira as chaves do rúgbi nos Jogos do Rio-2016:

FEMININO

Grupo A - Austrália, Estados Unidos, Fiji e Colômbia

Grupo B - Nova Zelândia, França, Espanha e Quênia

Grupo C - Canadá, Grã-Bretanha, Brasil e Japão

MASCULINO

Grupo A - Fiji, Estados Unidos, Argentina e Brasil

Grupo B - África do Sul, Austrália, França e Espanha

Grupo C - Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Quênia e Japão

