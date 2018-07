Sem ar-condicionado, Comitê Rio-2016 recebe Arena Carioca 3

A informação do secretário do Ministério do Esporte, Marcos Jorge de Lima, é que o cabeamento de energia ainda não está pronto, e que tudo estará adequadamente instalado para o evento-teste de abril. "O ar-condicionado é um investimento do Ministério do Esporte, está dentro do cronograma. Para o funcionamento do ar nas três arenas, está em construção o cabeamento de energia para pleno funcionamento. Está dentro do cronograma, dentro do que prevíamos e do previsto para todos os testes. O equipamento está aí", disse o secretário.

A Arena Carioca 3 é a segunda das três construídas no Parque Olímpico a terem as obras concluídas. A Carioca 1 foi entregue em janeiro. Com 23 mil m² e 19 metros de altura, o local terá capacidade para receber 10 mil espectadores. Após a Rio-2016, será reformulado e transformado em Ginásio Experimental Olímpico, uma escola para a prática esportiva para mil alunos.

"Estou contente. Além de não ter custado dinheiro público, a arena vai deixar um legado. Tenho uma visão otimista da Olimpíada. Está tudo dentro do prazo. Esse aqui está até adiantado. Até o velódromo, nossa obra mais estressante, será entregue a tempo do evento-teste", disse o prefeito. "Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se não funcionar, fazemos uma subcontratação ou ‘cortamos o pescoço fora’ e seguimos a vida para entregar tudo dentro do prazo."

Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), elogiou o local. "A instalação é espetacular. Poucas instalações de Jogos Olímpicos têm esta diversidade. Todas as instalações vão dar resultados".