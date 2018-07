Sem Mayra, seleção feminina de judô vai à França para treinar com rivais

Ficam em Perpignan, na França, até o sábado da semana que vem, as judocas Sarah Menezes (48kg), Érika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg). Sarah, aliás, participou do revezamento da tocha olímpica na quinta, antes de viajar.

No treinamento na França, as brasileiras vão estar acompanhadas das equipes da França, do Japão, da Mongólia e da Alemanha. "Diferentemente de outras modalidades, precisamos treinar com atletas de outros estilos, de diferentes escolas para ter qualidade no treino", explica o gestor de alto rendimento da CBJ, Ney Wilson.

PARTICIPE