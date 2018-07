Sem revelar custos, Ministério do Esporte assume arenas olímpicas no Rio

Sem anunciar qual será o custo para os cofres federais, o Ministério do Esporte assumiu nesta sexta-feira a gestão das arenas do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em coletiva para a imprensa junto com prefeito Eduardo Paes, o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, disse que só em 30 dias terá o orçamento da manutenção das Arenas Cariocas 1 e 2, do Centro Olímpico de Tênis e do Velódromo.

O ministro anunciará também no mesmo prazo o custo da desmontagem do Estádio Aquático e sua transformação em dois centros, além da desmontagem da Arena do Futuro e sua transformação em quatro escolas - também passado para a conta do governo federal.

A intenção da prefeitura era entregar a gestão destes equipamentos para uma parceria público-privada. Porém, apenas uma empresa demonstrou interesse pelo legado olímpico, a Sanerio, que não apresentou a segurança financeira necessária para o poder público. O custo estimado desta parceria era de R$ 30 milhões anuais. Paes culpou a crise financeira e a troca de governo como fatores que afastaram o interesse das empresas em assumir as instalações olímpicas. Picciani informou que trabalhará junto à prefeitura do Rio no início do processo.

"Em um primeiro momento, vamos assumir os contratos já feitos pela prefeitura. Em um prazo de 30 dias, vamos apresentar o custeio dos equipamentos, que será objeto de processo licitatório. Evidentemente que esses custos são variados, dependendo da quantidade de uso que os equipamentos têm", disse o ministro.

Questionado se teria ao menos a estimativa desse custo, Picciani disse ainda não saber informar. "Até então esta gestão não estava com o ministério. A partir de segunda-feira, estaremos com a nossa equipe aqui e isso nos permitirá calcular", afirmou o ministro. Os equipamentos assumidos pelo Ministério do Esporte se transformarão em centros de treinamento de atletas desde em inicialização até em alto rendimento.