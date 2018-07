Sem Sarah Menezes, CBJ convoca judocas para o Pan de Toronto

O Brasil não contará com Sarah Menezes no Jogos Pan-americanos de Toronto. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou a lista de atletas convocados para a competição e não incluiu a atual campeã olímpica na categoria até 48kg, optando por chamar Nathália Brígida.

Sarah Menezes passa por má fase em 2015, tanto que não conquistou resultados relevantes neste ano, ao contrário de Nathália, que neste mês inclusive levou o bronze no Grand Slam de Baku, competição em que a campeã olímpica foi poupada. Mesmo assim, Sarah ainda é a segunda colocada no ranking na categoria até 48kg, enquanto Nathália é apenas a 21ª colocada.

Mesmo assim, a CBJ optou por levar uma judoca pior ranqueada a Toronto. Mas a opção é uma exceção na lista de 14 judocas que representarão o País no Pan, pois todos os outros convocados são titulares da seleção brasileira de judô.

A lista conta com Maria Suelen Altheman (mais de 78kg), dona de dois vice-campeonatos mundiais. O Pan de Toronto será a primeira competição da peso pesado após a realização de uma cirurgia no joelho direito em novembro de 2014.

Além de Nathália Brígida, a relação de convocados do Brasil conta com mais quatro judocas estreantes nos Jogos Pan-Americanos: Mariana Silva, Charles Chibana, Alex Pombo e Victor Penalber. Em compensação, a seleção contará com atletas experientes no evento poliesportivo, caso de Tiago Camilo, que buscará o seu terceiro ouro na história do Pan.

A expectativa da CBJ é para que o Brasil conquiste medalhas em todas as categorias. "Nosso desempenho no último Campeonato Pan-Americano mostrou que estamos muito bem preparados. Nosso objetivo é conquistar medalhas em todas as 14 categorias de peso", analisou Ney Wilson, gestor técnico de alto rendimento da confederação.

O judô será disputado no Pan de Toronto de 11 a 14 de julho no Mississauga Sports Centre. A equipe vai se concentrar em Mangaratiba, no Rio, entre 23 de junho e 2 de julho antes de seguir para o Canadá.

Confira a lista de atletas convocados para representar o Brasil no Pan:

Feminino:

48kg - Nathália Brigida

52kg - Érika Miranda

57kg - Rafaela Silva

63kg - Mariana Silva

70kg - Maria Portela

78kg - Mayra Aguiar

+78kg - Maria Suelen Altheman

Masculino:

60kg - Felipe Kitadai

66kg - Charles Chibana

73kg - Alex Pombo

81kg - Victor Penalber

90kg - Tiago Camilo

100kg - Luciano Corrêa

+100kg - Rafael Silva