Semenya vence os 1.500m no Africano e aumenta a confiança

Após longos cinco anos, a sul-africana Caster Semenya voltou a correr uma prova de 1.500 metros neste sábado, em Durban, na África do Sul. Com o melhor tempo da carreira, ela se aproximou bastante de bater o recorde nacional, ganhou o ouro do Campeonato Africano, e indicou que pode brigar também por essa medalha nos Jogos Olímpicos do Rio.

Semenya assombrou o mundo em 2009, ganhando com facilidade a prova de 800m no Mundial de Berlim, quando tinha apenas 18 anos. Depois descobriu-se que ela é pseudo-hermafrodita, fruto de uma deficiência cromossomática. Este ano, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) determinou a suspensão dos testes de testosterona e a sul-africana aproveita para mais uma vez brilhar.

Nos 1.500m, neste sábado, ela venceu o Africano com o tempo de 4min01s99, ficando a 0s18 de bater o recorde nacional que dura desde 1984. Como correu abaixo do índice, ela pode disputar essa distância no Rio, com chances de medalha - é nona do ranking mundial.

A sul-africana lidera o ranking nos 800m, com os dois melhores resultados da temporada, e tem o oitavo tempo do mundo nos 400m. Ela disse que ainda não decidiu que provas disputará no Rio.