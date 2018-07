'Será difícil, mas temos chance de chegar ao pódio', diz Duda

Melhor jogadora do mundo de handebol no ano passado, Duda Amorim foi peça fundamental na campanha vitoriosa do Brasil no título inédito do Mundial Feminino em 2013 e será importante novamente na edição deste ano, que será realizada na Dinamarca, de 5 a 20 de dezembro, quando a seleção tentará o bicampeonato.

Ela atua pelo Gyori, da Hungria, e com sua equipe conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, o mais forte torneio de clubes do mundo. Espelhada na irmã mais velha, Ana, Duda sonha em levar o Brasil novamente ao topo no Mundial e repetir a dose nos Jogos Olímpicos do Rio, no próximo ano.

Como você está fisicamente após se recuperar de uma grave lesão?

Estou bem, evoluindo a cada dia. O joelho está reagindo muito bem, agora estou trabalhando na minha performance de novo.

Qual a expectativa para o Mundial na Dinamarca, quando vocês defenderão o título?

São boas. Estamos passando por momentos parecidos com o do último Mundial, com atletas 100% e outras voltando à forma. Sabemos que precisamos ajudar uma à outra para atingir algo grande. Nós vamos com o mesmo objetivo que é conquistar uma medalha.

Você vê evolução da equipe atual para a que foi campeã mundial dois anos atrás?

Estamos mais experientes apenas e com um pouco mais de confiança. As últimas fases de treinamento têm sido bem positivas. Isso ajuda para chegarmos numa atmosfera boa para o Mundial.

Você não disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto por causa da contusão. Como você lida com o fato de ficar fora da seleção em momentos importantes?

Foi difícil ficar fora, mas faz parte da nossa vida. Eu fiquei acompanhando as meninas de longe e isso me fez sentir bem. Elas fizeram um bom trabalho.

Qual a importância do técnico Morten Soubak no crescimento da seleção feminina no nível internacional?

Muito grande. Ele nos fez acreditar que poderíamos mudar o cenário do handebol feminino. Ele apostou bastante na gente e nos tornou mais profissionais.

Você foi eleita a melhor jogadora do mundo. É um peso grande para se carregar?

Não, é apenas um reconhecimento, um momento que já passou. Não sinto um peso e sim uma motivação a mais.

Como está sendo a temporada em seu clube?

Estamos trabalhando com um time novo, por isso, tivemos alguns altos e baixos até agora. Eu e mais duas da equipe ainda não estamos na melhor forma. A confiança do grupo está se formando. Mas estamos em um processo natural de construir a equipe. Acredito que os próximos jogos serão melhores e que poderemos lutar pelo título novamente.

Como você vê a grande empolgação dos torcedores brasileiros, na procura de ingressos, para assistir às partidas de handebol na Olimpíada?

É emocionante ver que os torcedores acreditam no nosso trabalho. Acredito que vai ser uma atmosfera ótima, igual ou melhor do que a do Mundial de 2011, em São Paulo.

Você acha que o Brasil tem chances de ficar com o ouro olímpico?

Será difícil, mas temos chance de chegar ao pódio. Vamos passo a passo. Nosso objetivo é garantir uma medalha e mais para frente durante o campeonato lutar pelo ouro. É para isso que estamos trabalhando.

Para finalizar, o que você espera da seleção nos próximos meses?

Muitos desafios. Temos um título a defender na Dinamarca e muito trabalho até chegar na Olimpíada. Espero fechar esse ciclo com essa equipe da seleção da melhor maneira possível.