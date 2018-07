Sergio Oliva conquista medalha de bronze no hipismo da Paralimpíada

O Brasil subiu no pódio neste quinto e penúltimo dia da disputa do hipismo na Paralimpíada. No campeonato individual misto para grau IA (para atletas com limitações nos quatro membros e no tronco), nesta quinta-feira, Sergio Oliva conquistou a medalha de bronze, ficando atrás somente das britânicas Sophie Christiansen e Anne Dunham, ouro e prata, respectivamente.

Sergio obteve o terceiro melhor desempenho do dia ao conseguir 73.826 pontos, suficiente para lhe dar uma medalha, mas não para competir com as britânicas. Dunham ficou com o segundo lugar ao marcar 74.348, enquanto Christiansen disparou na ponta com 78.217. Outra brasileira na disputa, Vera Lúcia Mazzilli foi a 18.ª, com 67.130.

Esta foi a primeira medalha conquistada por Sergio, em sua terceira Paralimpíada - esteve Pequim-2008 e Londres-2012. Ele agora se junta a Marcos Alves, bronze duas vezes em Pequim, como os únicos medalhistas do Brasil no hipismo em Jogos Paralímpicos.

Na outra prova do hipismo disputada nesta quinta-feira, a Grã-Bretanha também subiu no lugar mais alto do pódio no campeonato individual misto para grau II. Natasha Baker ficou com a medalha de ouro, seguida das holandesas Demi Vermeulen e Rixt van der Horst, prata e bronze, respectivamente.