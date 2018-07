Sérvia atropela a Austrália e fará a final do basquete masculino contra os EUA

A Sérvia não tomou conhecimento da Austrália, venceu a partida por 87 a 61 e garantiu nesta sexta-feira a vaga na decisão do basquete masculino nos Jogos Olímpicos do Rio. A final será contra os Estados Unidos, que venceram a Espanha um pouco mais cedo por uma diferença de apenas seis pontos.

A disputa pelo ouro acontecerá neste domingo, às 15h45, na Arena Carioca 1, em uma reedição da final do Mundial de 2014, quando a seleção norte-americana deu um vareio de bola e venceu por 129 a 92. Na primeira fase da Olimpíada, no entanto, os Estados Unidos tiveram dificuldades e venceram os sérvios por apenas três pontos de diferença.

Para a Austrália restou tentar acabar com a sina de quarto colocado. Depois de ficar perto da medalha em 1988, 1996 e 2000, a equipe brigará pelo bronze contra a Espanha em jogo que também acontecerá neste domingo, mas às 11h30.

No duelo desta sexta-feira, a equipe sérvia tomou conta da partida desde o início. No primeiro quarto, terminou com uma vantagem de 16 a 5 e aumentou ainda mais a distância ao término do segundo, fechando com 21 pontos à frente. Com isso, bastou cozinhar a partida nos dois quartos finais e confirmar a vitória.

Os australianos não foram nem sombra da equipe que atropelou a Lituânia nas quartas de final. A equipe foi muito mal nos arremessos de três pontos, com apenas 4 acertos em 31 tentativas. Um de seus principais jogadores, Patty Mills marcou 13 pontos e acertou apenas uma bola em nove de longa distância.

Os sérvios contaram com uma boa atuação de Milos Teodosic, que foi o cestinha da partida com 22 pontos. Stefan Markovic também fez um bom jogo e terminou a partida com 14 pontos.