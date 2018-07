Sérvia desbanca Croácia e conquista ouro no polo aquático masculino

A Sérvia faturou a medalha de ouro no polo aquático masculino neste sábado ao derrotar a Croácia, atual campeã olímpica, por 11 a 7, no Estádio Aquático Olímpico. Foi a primeira conquista do país na modalidade depois de ser bronze nos Jogos de Londres em 2012 e também em Pequim, 2008.

Apesar da equipe croata ser a atual vencedora, os sérvios dominaram a partida e permaneceram o tempo inteiro à frente do placar. No intervalo do primeiro tempo, a Sérvia vencia por 6 a 3. Na etapa final, administrou a vantagem e garantiu a inédita conquista no polo aquático. O destaque da partida foi Dusan Mandic, com quatro gols.

O time sérvio chegou à medalha de ouro depois de garantir a vaga na primeira fase no sufoco. Terminou na quarta colocação do Grupo A, após dois empates, duas vitórias e uma derrota. E essa única derrota foi justamente para a seleção brasileira, que surpreendeu o adversário com um 6 a 5 no placar.

O Brasil, no entanto, avançou em terceiro lugar, mas pegou nas quartas de final a Croácia e perdeu por 10 a 6. Do outro lado da chave, a Sérvia avançou com vitória sobre a Espanha por 10 a 7. Nas semifinais bateu a Itália por 10 a 8 e na decisão não deu chances para os croatas.

