Sérvia vira sobre Estados Unidos no tie-break e vai à final no vôlei feminino

Em dura partida nesta tarde no Maracanãzinho, a Sérvia carimbou a passagem para a final do vôlei feminino, no sábado. A equipe bateu as americanas de virada, por três sets a dois, com parciais de 20/25, 25/17, 25/21, 16/25 e 15/13. Com a vitória, a Sérvia disputará pela primeira vez a medalha de ouro em uma Olimpíada. O adversário só será conhecido à noite, após a partida entre China e Holanda.

Na fase de grupo, o confronto entre as duas potências do vôlei terminou com vitória das americanas, que passaram invictas para a fase eliminatória. Na partida da última semana, no dia 10 de agosto, as americanas haviam vencido por três sets a um.

Desta vez, entretanto, a equipe não conseguiu impor seu ritmo de jogo, apesar de ter começado à frente do placar. A Sérvia, treinada por Terzic Zoran, tio do tenista Novak Djokovic, soube encaixar melhor o saque, para quebrar o passe adversário, e teve uma defesa mais contundente durante toda a partida.

Ainda assim, após a vitória no segundo e terceiro set, as jogadoras diminuíram o ritmo em quadra e permitiram uma reação americana. No tie break, as americanas erraram mais e não conseguiram segurar o saque e ataque das sérvias.

A outra finalista será definida às 22h15, na partida entre Holanda e China, algoz da seleção brasileira na última terça-feira. Todas as equipes semifinalistas do torneio feminino de vôlei foram do Grupo B, o mais disputado.