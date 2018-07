Sete nadadores brasileiros avançam às finais da Paralimpíada

Além de Daniel Dias, outros seis brasileiros passaram para as finais da natação nesta quinta-feira, nas eliminatórias do primeiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos do Rio, em provas realizadas no Estádio Aquático Olímpico, na Barra da Tijuca.

Italo Pereira se garantiu na final dos 100m costas masculino com a segunda melhor marca - 1min12s56 - , enquanto Caio Oliveira foi o terceiro melhor nas eliminatórias dos 400m livre após o fazer o tempo de 4min40s64.

Talisson Glock foi o quarto melhor nos 100m costas, Maiara Regina Pereira Barreto ficou na oitava posição nos 100m livre, Thomaz Rocha Matera terminou em quarto nos 100m borboleta e Joana Maria Silva foi a sexta melhor dos 200m livre.

Assim, Daniel Dias foi o único brasileiro a avançar às finais com a melhor marca - ele liderou as eliminatórias da prova masculina dos 200m livre. As disputas de medalhas ocorrem ainda nesta quinta, a partir das 17h30.