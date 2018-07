Sheilla anuncia aposentadoria da seleção de vôlei após derrota

A jogadora Sheilla, da seleção brasileira feminina de vôlei, anunciou na madrugada desta quarta-feira a aposentadoria da equipe. Minutos depois de a equipe perder para a China, no Maracanãzinho, e ser eliminada nas quartas de final dos Jogos do Rio a atleta disse em entrevistas para emissoras de televisão e escreveu em uma rede social que a derrota foi a sua última partida pelo Brasil.

"Foi minha despedida. Não queria sair desse jeito. Queria estar na final para buscar o tri olímpico. É um momento muito triste para mim, não era o que eu queria, mas é assim", afirmou o canal Fox Sports. A oposto esteve em quadra durante a maior parte da derrota por 3 sets a 2 para a China, que tirou do Brasil a chance do tricampeonato olímpico, apesar do favoritismo.

Sheilla fez parte do elenco bicampeão olímpico em Pequim, em 2008, e em Londres, em 2012, mas aos 33 anos, entende que o momento é de parar. "Hoje é um dia muito triste pra mim, não só pela eliminação, mas porque meu último jogo pela seleção não foi como eu queria. Não era pra ser hoje. Infelizmente, para mim deu", escreveu a jogadora em um dos trechos do texto que publicou em uma rede social.

A jogadora contou que só ficou por 14 anos na seleção brasileira por insistência do treinador José Roberto Guimarães. "O Zé pediu para eu ficar até 2012, valeu muito a pena, mas infelizmente não deu. Estou aqui há 14 anos, consegui várias coisas pelo Brasil, ter satisfações pessoais, proporcionar coisas para minha família. Para mim, deu. Precisam surgir outras jogadoras para minha posição, isso vai ser forçado", disse ao canal Sportv.