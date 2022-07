Shinzo Abe se vestiu de Mario Bros na cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio-2016; relembre

O primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, morto a tiros nesta sexta-feira, em um ataque durante ato eleitoral em seu país, ficou mais conhecido no Brasil após participar da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Incorporando o personagem Mario Bros, ele estava "atrasado" para o evento e viajou por um túnel verde até chegar à cidade carioca. A "atuação" do então líder japonês como o personagem icônico dos games ganhou muitos aplausos do público brasileiro no Maracanã. Ele esteve presente para representar a edição seguinte dos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, lamentou nesta sexta-feira a morte de Shinzo Abe. Bach exaltou a participação de Abe na execução dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados no ano passado. "Sem o primeiro-ministro Shinzo Abe, esta Olimpíada não teria acontecido e o sonho olímpico de atletas de todo o mundo não teria se tornado realidade", afirmou o dirigente do COI.

o icônico momento em que shinzo abe se transformou em mario pra chegar à cerimônia de encerramento da rio 2016 pic.twitter.com/YeikPkTijC — joão abel (@joaoabel_) July 8, 2022

Ele também lembrou que partiu de Abe a decisão de adiar a Olimpíada, de 2020 para 2021, em razão da pandemia de covid-19. "Somente sua visão, determinação e confiabilidade nos permitiram tomar a decisão sem precedentes de adiar os Jogos Olímpicos. Ele também queria estar conosco na Olimpíada de Paris-2024 para mostrar seu comprometimento com o movimento olímpico e a parceria e amizade de confiança que se desenvolveram ao longo do tempo."

Abe, de 67 anos, foi baleado enquanto discursava antes das eleições parlamentares. Ele ainda foi transportado de avião para um hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. O suspeito foi identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos. Ele foi preso por tentativa de homicídio e uma arma de fogo foi confiscada.

O ataque a Abe foi transmitido ao vivo na TV. Abe discursava do lado de fora de uma estação de trem principal em Nara. De pé, vestido com um terno azul marinho, ele levantava o punho, quando um tiro foi ouvido. Conforme o jornal The New York Times, a Agência Japonesa de Gerenciamento de Incêndios e Desastres confirmou que o primeiro-ministro sofreu um ferimento de bala no pescoço e no peito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.