Silvana Lima se emociona após queda: 'Falavam que surfista era vagabundo'

Tóquio - A brasileira Silvana Lima perdeu a chance de chegar ao pódio no surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi eliminada pela favorita Carissa Moore nas quartas de final e se emocionou bastante ao falar de sua trajetória em um esporte que já foi muito discriminado.

"Meus irmãos passaram por muito preconceito, pois falavam que surfista era vagabundo ou que usava droga. Mas agora o esporte está aqui na Olimpíada e espero que isso mude a cabeça de muita gente", disse a surfista brasileira, chorando.

As lágrimas da atleta de 36 anos eram de alívio também. Ela discursou contra os preconceitos na sociedade e agradeceu à sua namorada Juliana Sousa. "Nós vamos casar ainda este ano. Acho que é importante a pessoa se conhecer mais. As pessoas que saem do armário vão ser as mais felizes do mundo", comentou.

Silvana fala abertamente sobre o fato de ser homossexual e espera que sua trajetória ajude a inspirar outras pessoas. "É um orgulho para o surfe feminino estar aqui. Espero que apareçam mais apoios para ajudar o esporte a mudar de patamar", afirmou, dizendo que está se sentindo bem e ainda agradeceu à sua família e aos seus patrocinadores.

Na disputa com a tetracampeã mundial Carissa Moore, Silvana não conseguiu encontrar boas ondas e acabou perdendo por 14,26 a 8,30 nas quartas de final. No domingo, a brasileira Tatiana Weston-Webb já havia sido eliminada nas oitavas de final.

Apesar do resultado adverso no feminino, Silvana já levantou a cabeça e mirou o futuro. "Queria muito chegar ao pódio, mas não deu. Estou bem e acho que ainda posso estar na próxima Olimpíada", concluiu.