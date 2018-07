Silvania confirma favoritismo e fatura ouro no salto em distância na Paralimpíada

A brasileira Silvania Costa sofreu, mas conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro do salto em distância na categoria T11, para atletas cegas. O título paralímpico no Rio veio somente no último salto da atleta, que superou a marfinense Fatimata Brigitte Diasso, medalha de prata. O bronze também foi do Brasil, com Lorena Spoladore.

Recordista mundial da prova, com os 5,46 metros obtidos esse ano em São Paulo, Silvania era a principal candidata ao ouro nesta sexta. Até conseguiu bons saltos no início, mas foi rapidamente superada por Diasso. A brasileira, então, esperou até o último salto do dia para superar a adversária e garantir o ouro.

No sexto e último salto, Silvania conseguiu a marca de 4,98 metros, nove centímetros a mais do que a marfinense. Também em sua última tentativa, Lorena conseguiu sua melhor marca, alcançou os 4,71 metros e garantiu a medalha de bronze. Este foi seu melhor salto nesta temporada.

A medalha de Silvania serviu para completar a festa de sua família. Seu irmão, Ricardo Costa, já havia faturado o ouro na mesma prova entre os homens nesta edição dos Jogos Paralímpicos.

Além disso, a conquista encerrou um curto jejum de medalhas de ouro do Brasil no Rio, uma vez que o País não havia subido no lugar mais alto do pódio na última quarta e quinta-feira. Por isso, caiu para a sétima colocação, onde continua, com 11 ouros e 55 medalhas no total.

Ainda nesta sexta-feira, o Brasil lutará por mais medalhas no atletismo. Na categoria T11 dos 400m feminino, o País será representado por duas atletas na decisão. Terezinha Guilhermina e Thais Simplício registraram o terceiro e quarto melhores tempos das eliminatórias, respectivamente, e avançaram à disputa do pódio à noite.