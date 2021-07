Simone Biles desiste de disputar finais do salto e das barras assimétricas

Focada em cuidar da saúde mental, a ginasta Simone Biles decidiu não disputar as finais do salto e das barras assimétricas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A decisão foi comunicada pela equipe de ginástica dos Estados Unidos em uma nota oficial publicada nas redes sociais na noite desta sexta-feira, no horário de Brasília (manhã de sábado no Japão).

De acordo com o texto, a desistência foi confirmada após novas consultas com os médicos da delegação. Com isso, a vaga deixada pela estrela norte-americana será herdada por MyKayla Skinner, que foi dona da quarta maior nota das classificatórias, mas ficou de fora porque cada país só pode ter duas atletas entre as finalistas, e os EUA já tinham Biles e Jade Carey.

A atleta de 24 anos será mantida sob avaliação para decidir se disputará as finais do exercícios de solo e da trave, para as quais também está classificada. "Continuamos maravilhados com Simone, que continua a lidar com esta situação com coragem e graça, e com todos os atletas que se destacaram durante circunstâncias inesperada com essas", diz a parte final do comunicado.

Com quatro medalhas olímpicas de ouro, além de um bronze, todas conquistadas em sua primeira Olimpíada, no Rio de Janeiro, a jovem ginasta relatou que vem sofrendo com problemas emocionais gerados pela pressão vivida por ela dentro do esporte. O caso veio à tona quando ela abandonou a disputa por equipes após um resultado abaixo do seu padrão.

Um dia depois da primeira desistência, Biles anunciou que não disputaria o individual geral, competição na qual a brasileira Rebeca Andrade fez história ao conquistar a medalha de prata, ficando atrás da norte-americana Sunisa Lee.

Em publicação no Instagram, a grande estrela da ginástica chegou a dizer que está sofrendo com "falta de sintonia entre o corpo e a mente". Ela postou um vídeo que a mostrava caindo enquanto tentava acrobacias.