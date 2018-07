Sock e Mattek-Sands vencem dupla de Venus Williams e levam ouro no tênis

Em decisão protagonizada apenas por duplas norte-americanas, Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock levaram a melhor sobre Venus Williams e Rajeev Ram, neste domingo, e ganharam o ouro nas duplas mistas do tênis na Olimpíada do Rio.

Em decisão muito disputada, Mattek-Sands e Sock perderam o primeiro set, mas se recuperaram, atropelaram no segundo e mantiveram o ritmo no match tie-break. Venceram, assim, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 10/7.

Mattek-Sands e Sock foram os algozes dos brasileiros Teliana Pereira e Marcelo Melo nas quartas de final da competição, em duelo vencido com relativa tranquilidade, por duplo 6/4.

Essa foi a segunda medalha de Sock nesta Olimpíada. Atual 23º colocado no ranking de simples e 24º no de duplas, o tenista norte-americano levou o bronze nas duplas masculinas, ao lado de Steve Johnson. Eles venceram os canadenses Daniel Nestor e Vasek Pospisil na disputa pela terceira posição.

Embora tenha sido derrotada, Venus Williams fez história neste domingo. Ela e a irmã mais nova Serena, número 1 do ranking de simples, são as únicas com quatro medalhas de ouro em toda a história olímpica do tênis, com um título de simples e três de duplas cada uma. Com a prata, Venus passou à frente. A britânica Kathleen McKane Godfree também conseguiu cinco medalhas, mas somente uma de ouro.

Ainda neste domingo, os checos Lucie Hradecka e Radek Stepanek derrotaram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna, por 2 sets a 0 (6/1 e 7/5), e conquistaram a medalha de bronze.

PARTICIPE