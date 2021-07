Sofrendo com calor, atleta russa do tiro com arco desmaia na Olimpíada de Tóquio

O forte calor em Tóquio quase atrapalhou a performance da russa Svetlana Gomboeva na disputa do tiro com arco nesta sexta-feira na abertura da modalidade na Olimpíada. A atleta de 23 anos desmaiou ao fim da fase qualificatória e precisou ser atendida pelos médicos. Ela deixou o Yumenoshima Park Archery Field numa maca.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Gomboeva perdeu a consciência por poucos segundos, mas se recuperou rapidamente. Ela recebeu o suporte médico, com bolsas de gelo e ajuda para deixar o local. "Foi a primeira vez que isso aconteceu. Em Vladivostok, onde estávamos treinando antes de vir para cá, o tempo estava parecido. Mas a umidade fez a diferença aqui", comentou o treinador da russa, Stanislav Popov.

No momento do mal-estar, as temperaturas superavam os 30 graus. Equipes técnicas e competidores tentavam se proteger do sol aproveitando cada pedaço de sombra no local da competição desta sexta. O calor de Tóquio já era esperado nesta época do ano, mas vem surpreendendo mesmo assim.

"Foi insolação provavelmente. Está muito quente e o asfalto aqui parece que está cozinhando. Claro que havia o nervosismo, mas a causa principal foi o calor", comentou outra russa do tiro com arco, Ksenia Perova. A compatriota informou que Gomboeva já estava melhor minutos depois, após receber o atendimento médico. E já estava voltando para a Vila Olímpica.

Gomboeva desmaiou depois de obter o 45º lugar entre 64 arqueiros na fase qualificatória, nesta sexta. Ela vai competir também na disputa por equipes.