Sonho olímpico move golfistas na abertura da 4ª edição do Brasil Champions

A quarta edição do Brasil Champions começa nesta quinta-feira, no São Paulo Golf Club, e alimenta o sonho de Lucas Lee e Alexandre Rocha de participarem dos Jogos Olímpicos do Rio. Ao todo serão 144 competidores de 19 países em busca de US$ 700 mil (R$ 2,5 milhões) em prêmios, sendo US$ 126 mil (R$ 426 mil) para o campeão, pontos para os rankings mundial e olímpico e uma chance de chegar ao PGA Tour. O evento faz parte do Web.com Tour, o circuito de acesso ao circuito americano.

Lucas Lee é o 422.º do mundo e Alexandre Rocha, o 561.º. Ambos precisam ficar entre os top 350 para poder ter chances concretas de jogar no Rio de Janeiro em agosto. Uma vitória em São Paulo – o que seria uma façanha pelo nível elevado do torneio – seria suficiente para fazê-los entrar para o ranking olímpico, que lista os 60 classificados no masculino.

Atualmente, o Brasil tem apenas um representante na linha de corte para os Jogos. Adilson da Silva ocupa o 58.º lugar na corrida olímpica depois de perder uma posição para o mexicano Rodolfo Cazaubon, que subiu bastante no ranking depois de ter terminado em terceiro no Porto Rico Open, do PGA Tour. O golfista não vai participar do Brasil Champions, em São Paulo, já que disputa os circuitos asiático e sul-africano.

“Vou jogar o maior número possível de torneios até julho para tentar disputar a Olimpíada”, afirmou Lucas Lee. Alexandre Rocha também está focado nos Jogos: “Preciso de pelo menos quatro excelentes resultados para conseguir a vaga.”

Dois jogadores por país podem jogar na Olimpíada, seguindo a ordem do ranking mundial, com exceção para os que estão nas 15 primeiras colocações. Neste caso, o limite aumenta para quatro e, até este momento, os EUA são os únicos que se beneficiam da regra. África do Sul, Grã Bretanha e Austrália têm condições de incluir um terceiro golfista. Se isso acontecer, os brasileiros ficariam em uma situação ainda mais complicada. O ranking final para os Jogos será divulgado em 11 de junho.