Esportes Pioneiros - Sorriso e concentração são os trunfos de Ki Bo Bae

O uso de arco e flecha surgiu nos primórdios da civilização para atingir um alvo como atividade de caça ou de guerra. Nos séculos XVI e XVII passou a ser encarado também como uma prática esportiva e teve como berço a Inglaterra. O mais antigo torneio de tiro com arco registrado foi disputado em 1673, Scorton Arrow. Nos Jogos Olímpicos, sua primeira aparição ocorreu em Paris-1900. Seguiu em disputa até 1920, mas depois ficou fora das competições até Munique-1972. Foi disputado apenas no individual até Los Angeles-1984, passando, a partir de Seul-1988, a incluir a disputa por equipes.

Nos Jogos Olímpicos são quatro eventos de tiro com arco, todos ao ar livre. Na rodada qualificatória, 64 arqueiros disparam 72 flechas (6 séries de 6 flechas em duas rodadas) sobre um alvo com 1,22 metro de diâmetro. A pontuação obtida é usada para formar as chaves da fase eliminatória (o 1.º contra o 64.º; o 2.º contra o 63.º e assim por diante). Na fase eliminatória e feito o “combate olímpico”, disputa entre dois arqueiros a 70m na qual são disparadas 4 rodadas de 3 flechas, o arqueiro com a pontuação maior avança para a fase seguinte.

A Coreia do Sul é o país com maior tradição. Aos 28 anos, Ki Bo Bae é o destaque. “Quero ganhar a segunda medalha de ouro olímpica individual”, disse a atleta, referindo-se ao feito que nem lendas como Kim Soo Nyung e Yun Mi Jin conseguiram. Para isso, Bae atira 500 flechas por dia em treinos com temperatura abaixo de zero. Sempre sorrindo. Uma de suas características. Trata-se da maior celebridade esportiva da Coreia do Sul. (Wilson Baldini Jr.)