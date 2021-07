Stefani e Pigossi vencem na estreia das duplas femininas do tênis na Olimpíada de Tóquio

O tênis brasileiro estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na chave feminina de duplas, Luísa Stefani e Laura Pigossi derrotaram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 em 1h33 de partida, e avançaram na competição no Japão.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Nas oitavas de final, as brasileiras vão enfrentar Karolina Pliskova/Marketa Vondrousova (República Tcheca) ou Ying-Ying Duan/Saisai Zheng (China), que se enfrentam no domingo. O próximo duelo da dupla do Brasil em Tóquio ainda não tem data definida.

O triunfo sobre as cabeças de chave número 7 do torneio foi o primeiro do Brasil nas duplas femininas em Jogos Olímpicos desde que Joana Cortez e Vanessa Menga avançaram uma rodada nos Jogos de Sidney, em 2000.

Dabrowski será a nova parceira de Stefani no circuito profissional após a Olimpíada. A tenista paulista é a 23ª do ranking mundial de duplas e a número 1 do Brasil atualmente.

Para vencer as canadenses, Stefani e Pigossi foram mais consistentes. Conseguiram menos bolas vencedoras, mas cometeram menos erros que as adversárias. No primeiro set, o mais equilibrado, as brasileiras chegaram a abrir 40 a 0 com 6/5 no placar, mas viram as rivais do Canadá reagirem e forçarem o tie-break, no Qual Stefani e Pigossi conseguiram uma quebra cedo e administram a vantagem até vencer a parcial.

No segundo set, mais confiantes, as brasileiras descolaram uma quebra precoce e abriram 3/0. As canadenses quebraram o serviço de Stefani e Pigossi posteriormente, mas as tenistas do Brasil mantiveram a dianteira até fechar o set em 6/4 e confirmar a vitória.