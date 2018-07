Sueca conquista ouro no mountain bike e Raiza Goulão fica em 20º lugar

A sueca Jenny Rissveds conquistou neste sábado a medalha de ouro do cross-country do ciclismo mountain bike nos Jogos Olímpicos do Rio. Representante do Brasil no evento, Raiza Goulão terminou a disputa na 20ª colocação.

Rissveds concluiu as seis voltas do percurso em 1h30min15, superando a polonesa Maja Wloszczowska em 37 segundos, após uma intensa disputa na fase final da prova. Assim, a polonesa repetiu o resultado alcançado em 2008, nos Jogos de Pequim. Já a canadense Catharine Pendrel superou a compatriota Emily Batty para garantir o bronze no Rio-2016.

A sueca, de 22 anos, vive grande momento na carreira, tanto que em julho foi campeã mundial sub-23. E neste sábado conseguiu o maior feito da sua ainda precoce carreira ao vencer o duelo com Wloszczowska, que não conseguiu ameaçar a sua liderança na última volta. Campeã mundial neste ano, a dinamarquesa Annika Langvad decepcionou e terminou a disputa nos Jogos do Rio apenas em 11º lugar.

Já Raiza Goulão teve desempenho discreto e consistente. A brasileira completou os primeiros 600 metros de disputa em 23º lugar e nunca esteve além da 16ª posição. Ao fim da disputa, ficou na 21ª colocação, com o tempo de 1min39s21.

A disputa do mountain bike nos Jogos do Rio prossegue neste domingo, com a disputa da prova masculina. O Brasil será representado por Henrique Avancini e Rubens Donizeti.

