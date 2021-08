Suleal: Luís Roberto conquista (ainda mais) o público com narração do vôlei em Tóquio

A cobertura impecável de Luís Roberto já é conhecida por muitos brasileiros. O bordão "Sabe de quem?", por exemplo, surgiu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Para a alegria da audiência, o narrador da TV Globo apresenta novos bordões nesta edição da competição de Tóquio. No vôlei, o jornalista leva os espectadores à emoção com seu bom humor, bagagem de outras competições e apelidos que dá aos atletas.

"Sensaleal" e "Suleal", por exemplo, são referências ao desempenho do ponteiro Yoandy Leal, primeiro estrangeiro a defender o time brasileiro nas quadras. Também entra no dicionário do ao vivo o "Uuuóóóllaceee", para comemorar os feitos incríveis do oposto Wallace.

Outros jogadores, como o ponta Lucarelli e o central Lucão, também têm o carinho de Luís durante as narrações. "Lucão, Lucão, no chão, no chão", anima o jornalista durante a transmissão dos jogos.

No atletismo, Roberto emocionou, na madrugada desta terça-feira, ao narrar a corrida do bronze de Alison dos Santos, o Piu. "Voa Alison, Voa Alison, para a eternidade", incentivava antes de o atleta cruzar a linha de chegada e garantir a 18.ª medalha do esporte para o País.

Que narração absurda do Luís Roberto, meu amigo. O homem faz arrepiar até a alma. Alisson dos Santos é incrível!!!! Mereceu demaaais pic.twitter.com/rl3sQ6lyiO — Israel Gomes (27/45) ️‍ (@israelgomes1918) August 3, 2021

Além dos Jogos Olímpicos, Luis Roberto também narra outras competições. Desde 1998, o jornalista trabalha em Copas do Mundo. O carnaval carioca também fica por conta dele. Mais emoção deve vir por aí. A seleção de vôlei masculina enfrenta o Comitê Olímpico Russo (ROC), nas semifinais, na quinta-feira.