Superado por campeão olímpico, Chierighini ganha 2ª prata nos EUA

Marcelo Chierighini e Nathan Adrian repetiram, nos 100m livre, o resultado da final dos 50m livre no Atlanta Classic Swim Meet, que acabou neste domingo nos Estados Unidos. O norte-americano, quarto do ranking mundial em ambas as provas, ganhou duas de ouro. O brasileiro, duas de prata.

Neste domingo, Adrian, atual campeão olímpico, venceu os 100m com 48s29, marca equivalente ao 12.º lugar do ranking mundial. Mesmo competindo fora da melhor forma - o que só acontecerá em julho, quando a natação americana faz sua seletiva olímpica -, ele ficou a 0s09 do resultado de Chierighini no Maria Lenk.

O brasileiro, por sua vez, se garantiu na Olimpíada a partir do Troféu Maria Lenk, há um mês, e agora treina pensando no Rio-2016. Neste domingo, fez 48s66 nas eliminatórias e 48s69 na final. Boas marcas para esse momento da preparação.

Em Charlotte, também nos EUA, em etapa do circuito Pro Swim, o canadense Santo Condorelli venceu os 100m livre com o tempo de 48s41. Ele também está fora de temporada e já garantido no Rio-2016. Foi seguido de Jimmy Feigen (48s56), dos EUA, e Yuri Kisil (49s60), do Canadá.

João de Lucca, membro do revezamento 4x100m livre que disputará a Olimpíada, terminou em quarto em Charlotte, com 49s75. Bruno Fratus estava inscrito para competir nos 100m livre em Atlanta, mas não apareceu para nadar. Fratus, Chierighini e De Lucca são radicados nos EUA.