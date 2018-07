Supremacia Bolt: jamaicano é a grande atração do atletismo

Velocidade incomum e carisma são duas características que diferenciam o jamaicano Usain Bolt dos demais atletas e fazem dele um astro. E o espetáculo começou no sábado. Em busca do tricampeonato olímpico nos 100 metros rasos, ele cravou 10s07 e avançou com a quarta melhor marca para a semifinal dos Jogos Olímpicos, neste domingo, às 21 horas. Ainda hoje, será disputada a final. Mas ele não venceu o duelo particular com Justin Gatlin. O americano foi o mais rápido com o tempo 10s01. Yohan Blake, da Jamaica, fez 10s11 e avançou.

Recebido com empolgação pelo público, Bolt entrou fazendo sinal para os fãs. Na raia 6, manteve a concentração até largar em disparada. Passou as mãos na cabeça e no rosto, só então abriu um sorriso. Pediu silêncio à torcida levando o indicador à frente da boca. Abaixou-se para a largada e fez o sinal da cruz. Não teve dificuldade, se poupou no fim, até olhou para o lado. “Não foi a melhor largada, me senti um pouco lento. Não estou tão acostumado a correr tão cedo em qualquer campeonato”, disse.

O talento de Bolt foi identificado lá atrás, ainda na escola primária, e lapidado na adolescência. Já o gosto pelo espetáculo é de natureza. “Gosto de entreter e fazer diferente, por isso as pessoas gostam de mim. É a minha personalidade.” Desde que chegou ao Rio, a lenda do atletismo divide seu tempo entre os treinamentos e o descanso na Vila Olímpica, tudo isso para manter a concentração.

“Nós sabemos que é preciso focar quando chega a hora. Para mim é fácil, tenho feito isso há muito tempo”. Sua única distração é uma televisão, que ele mesmo comprou para o seu quarto na Vila.

Apaixonado por videogame e nuggets de frango, Bolt não perde seu lado moleque. Esse espírito de menino desperta ainda mais a empatia dos aficionados pelo esporte. E os números assombrosos transformam a admiração em idolatria.

O jamaicano Usain Bolt fez história ao se tornar o primeiro homem a vencer os 100 m e os 200 m com recordes mundiais e ainda liderar a Jamaica no revezamento 4 x 100 m nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Ganhou o status de lenda depois de defender os três título em Londres-2012. Além disso, estabeleceu novas marcas nos 100 m (9s58) e nos 200 m (19s19) no Mundial de Berlim-2009. Ao todo, acumula 11 medalhas de ouro em quatro edições. Na única vez que deixou a dourada escapar de suas mãos, perdeu para ele mesmo ao ser desclassificado da final dos 100 m no Mundial de Daegu-2011, por ter queimado a largada. A competitividade é o motor do multicampeão desde a infância.

A busca por recordes também incita Bolt a ir mais longe. No Rio, gostaria de conquistar o tri olímpico dos 200 metros com tempo abaixo dos 19 segundos. Ciente que não está no auge de sua forma física, o jamaicano acha difícil atingir a meta. As lesões têm sido um problema nos últimos anos.

A condição física de Bolt gerou desconfiança depois do abandono da seletiva nacional de atletismo com uma leve lesão na coxa esquerda, mas não é a primeira vez que ele enfrenta esse tipo de situação. Antes do Mundial de Pequim, em 2015, o astro jamaicano deu uma prova de superação. Esse cenário deve se repetir no Engenhão.