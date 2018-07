Suspenso por doping na Austrália, ouro olímpico da canoagem fica fora do Rio-2016 Campeão olímpico do K4 na canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, o australiano Tate Smith não vai poder defender seu título na Olimpíada do Rio. Nesta quarta-feira, a Agência Antidoping da Austrália informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a suspensão de dois anos, por doping, que impede ao canoísta voltar a competir até setembro do ano que vem.